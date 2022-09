Des proches de Wally risquent la prison - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Musique Article Musique Des proches de Wally risquent la prison Publié le jeudi 8 septembre 2022 | Rewmi

© Autre presse par DR

Des proches de Wally risquent la prison

Tweet

Le chanteur Wally Ballago Seck fait encore parler de lui mais via ses proches. Deux de ses amis ont fait passer un sale quart d’heure un individu en le rouant de coups, l’insulter et l’embarquer à bord d’une voiture.



Arrêtés, Idaly Sène, qui se dit «patron de presse», et de Modou Mamoune Amar dit «Délégué Amar» risquent gros. Ils devront s’expliquer à la Division spéciale de la cyber-sécurité, qui a ouvert une enquête après avoir exploité la vidéo de l’agression.





La victime se nomme Aliou Sow alias «Liw Faramareen». Son tort ? Libération rapporte qu’il a quitté le rang des fans de Wally pour Sidy Diop. Ses agresseurs auraient décidé de lui faire payer cette «transhumance».



Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, enlèvement, coups et blessures volontaires, collecte illicite de données personnelles et diffusion de ces données.