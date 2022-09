FIFA World Cup Trophy Tour au Palais - Macky Sall: “À toi Dame Coupe, par ma voix, le Sénégal te déclare sa flamme“ - adakar.com

News Sport Article Sport FIFA World Cup Trophy Tour au Palais - Macky Sall: “À toi Dame Coupe, par ma voix, le Sénégal te déclare sa flamme“ Publié le jeudi 8 septembre 2022 | aDakar.com

© Présidence par DR

Le trophée de la coupe du monde présenté au Président Macky SALL

Mercredi 07Septembre 2022 . Le trophée de la coupe du monde a été présenté ce matin au Président Macky SALL. Une cérémonie au cours de laquelle le Sénégal champion d`Afrique en titre a réaffirmé son ambition pour Qatar 2022. Tweet

Le président de la République, Macky Sall, a déclaré, ce mercredi 7 septembre 2022, son amour et celui de tout le Sénégal pour le trophée de la Coupe du monde de football.



"À toi Dame Coupe, par ma voix, le Sénégal te déclare sa flamme. De tous les prétendants, nous sommes le seul pays de la Téranga. Alors, nous t’offrons la Téranga sénégalaise à bras ouverts. Et nous te promettons toutes griffes dehors, le lion se battra pour te conquérir et te ramener ici au Sénégal en décembre prochain", à déclaré le chef de l’État.



Macky Sall s’est ainsi exprimé à l’occasion de la cérémonie de réception du trophée de la Coupe du monde au palais de la République, dans le cadre de la "FIFA World Cup Trophy Tour", organisé par la FIFA en partenariat avec Coca-Cola. Le trophée de la Coupe du monde est arrivé à Dakar, mardi 6 septembre 2022 après le Ghana.



Devant un parterre de personnalités et des acteurs du football sénégalais, le président Macky Sall a assuré que l’État du Sénégal mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir une bonne participation de l’équipe nationale du Sénégal.



"L’Etat restera à vos côtés en mettant tous les moyens nécessaires pour une participation rigoureuse, condition sine qua non de la réussite en haute compétition. (...) Je sais que la Fédération et le Ministère des Sports sont à pied d’œuvre. Je demande ainsi aux Lions de tenir haut le drapeau national. Il faut mouiller le maillot national", a poursuivi le président Macky Sall.



Le trophée de la Coupe du monde de football a été porté au Sénégal par David Trezeguet. L’ancien attaquant de l’équipe de France est ambassadeur de la FIFA.



Selon le chef de l’État, le Sénégal, champion d’Afrique en titre, doit s’appuyer sur les performances réussies lors de la CAN Cameroun 2021.



Pour la Coupe du monde Qatar 2022, le Sénégal est logé dans la Poule A avec le pays organisateur, le Qatar, les Pays-Bas et l’Équateur. La compétition est prévue pour se dérouler du 20 novembre au 18 décembre 2022.



Makhtar C.