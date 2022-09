Halte à la boulimie foncière: L’État s’attaque au foncier de l’École Supérieure d’Économie Appliquée (ESEA) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (SAES UCAD) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Halte à la boulimie foncière: L’État s’attaque au foncier de l’École Supérieure d’Économie Appliquée (ESEA) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (SAES UCAD) Publié le mercredi 7 septembre 2022 | aDakar.com

© aDakar.com par SB

Les forces de l`ordre dispersent la manifestation des jeunesses de l`opposition

Dakar, le 25 janvier 2019 - Les forces de l`ordre ont empêché la tenue de la marche que les jeunesses de l`opposition, réunie dans le C25, envisageaient d`organiser et qui devait prendre départ à l`UCAD. Tweet

HALTE À LA BOULIMIE FONCIÈRE



L’État s’attaque au foncier de l’École Supérieure d’Économie Appliquée (ESEA) de l’Université Cheikh

Anta Diop de Dakar (UCAD)



La Coordination SAES Campus do Dakar exprime toute son indignation face à la boulimie fonction dont l'État du Sénégal a fait montre, suite à l'octroi d'un bail de 8600 m' sis à Mermoz dans l'assiette foncière de l’École Supérieure d’Économie Appliquée (ESEA) à un promoteur immobilier privé dénommé SERTEM PROPERTIES pour la construction d'un immeuble à usage d'habitation (résidences diplomatiques).



Cette attribution unilatérale et non concertée intervient dans un contexte où la capacité d'accueil de l'UCAD est largement dépassée et où la massification exige une extension des locaux de l'ESEA et donc le maintien du foncier en l'état.



Notons que le Ministère des Finances et du Budget, auteur de celte forfaiture, est à son énième acte car ayant dé|è amputé l’ESEA de plus de 5 hectares de sa superficie globale, mettant l'établissement dans une précarité et une insécurité foncière, détériorant ainsi le cadre d'enseignement et de recherche.



Au regard de ce qui précède, la Coordination SAES Campus de Dakar exige l'annulation immédiate de cette forfaiture administrative qui met en avant les intérêts privés d'un promoteur immobilier au détriment de l'éducation et de la formation de la jeunesse sénégalaise et africaine.



La Coordination SAES Campus de Dakar fait appel à la communauté universitaire, à la

société civile et à l'opinion nationale pour arrêter immédiatement cette forfaiture.



Aussi, la Coordination SAES Campus de Dakar demande aux autorités d’assumer toutes les conséquences qui découleront de la non annulation de cette ignominie perpétrée contre l'Enseignement Supérieur Sénégalais.



A ce titre, la Coordination SAES Campus de Dakar envisage les actions suivantes :

• la tenue d'un point de presse ce Mercredi 07 Septembre 2022 à 15h sis à l'ESEA ;

• le boycott de la rentrée universitaire prévue le 03 Octobre 2022 ;

• la paralysie du système universitaire.



En définitive, au regard de la gravité de l'acte perpétré par le Ministère des Finances et du Budget, la Coordination SAES Campus reste attentive à la réaction des autorités notamment celle du MESRI.



La Coordination SAES Campus de Dakar réaffirme son engagement sans faille pour la défense des intérêts matériels et moraux des militantes et des militants, et reste solidaire à la section SAES/ESEA pour la conservation intégrale de son assiette foncière.