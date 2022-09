Sitor Ndour accusé de viol : le juge d’instruction pose un acte majeur - adakar.com

Sitor Ndour accusé de viol : le juge d'instruction pose un acte majeur Publié le mercredi 7 septembre 2022

© Autre presse par DR

Sitor Ndour, responsable politique de l`Apr

L’affaire avait fait grand bruit. Au lendemain de la Tabaski, le responsable de l’APR Sitor Ndour est accusé de viol par sa domestique âgée de 17 ans. Le mis en cause, qui nie les faits, a été placé sous mandat de dépôt.



Un pas important vient d’être franchi dans l’instruction de ce dossier. D’après Les Echos, Sitor Ndour a été entendu sur le fond hier, mardi, par le juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck, chargé de l’affaire.



Le journal précise que l’audition s’est déroulée en présence de l’avocat de l’accusé et de celle de la partie civile, Me Ndèye fatou Touré.



C’était l’occasion pour l’ancien directeur général du COUD de se montrer convaincant face au juge. En plus, cette audition au fond est un préalable incontournable pour l'introduction d'une demande de liberté provisoire.