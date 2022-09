Le vatican nomme un nouvel ambassadeur au sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Le vatican nomme un nouvel ambassadeur au sénégal Publié le mercredi 7 septembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© AFP par FILIPPO MONTEFORTE

Le pape François a choisi la fin du synode sur la famille pour béatifier Paul VI, le pape du concile Vatican II

Dimanche 19 octobre 2014. Rome. Place Saint-Pierre Tweet

Dakar - Le pape François a nommé Mgr Waldemar Stanisław Sommertag, âgé de 54 ans, au poste de nonce apostolique au Sénégal, au Cap-Vert, en Guinée-Bissau et en Mauritanie, ce mardi, a appris l’APS auprès de l’archidiocèse de Dakar.







La nouvelle de la nomination de l’ambassadeur du Vatican dans ces quatre pays a été annoncée par l’abbé Roger Gomis, ancien directeur de la communication de l’archidiocèse de Dakar, sur sa page Facebook.







Elle a été confirmée à l’APS par la même source, dans un entretien par téléphone. Il a rappelé que l’ambassadeur du Vatican au Sénégal, au Cap-Vert, en Guinée-Bissau et en Mauritanie réside à Dakar.







Mgr Waldemar Stanisław Sommertag était précédemment nonce apostolique au Nicaragua.







Né à Więcbork, en Pologne, le 6 février 1968, il a été ordonné prêtre le 30 mai 1993 et appartenait, depuis cette date, au diocèse de Pelplin, dans son pays.







Diplômé de droit canonique, il est entré au service diplomatique du Saint-Siège, le 19 juin 2000, et a ensuite travaillé aux nonciatures apostoliques de la Tanzanie (2000-2003), du Nicaragua (2003-2005), de la Bosnie-Herzégovine (2005-2010), d’Israël et de Palestine (2010-2013), et de Chypre.



ESF/AKS