Le projet E-pme officiellement lancé à Diourbel
Publié le mercredi 7 septembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Diourbel – Le projet e-PME dédié à l’accompagnement technologique en vue d’une meilleure productivité et davantage de compétitivité, a été officiellement lancé mardi à Diourbel, une région du centre du Sénégal, a constaté l’APS.







Le secrétaire général de l’Agence de développement et d’encadrement des Petites et moyennes entreprises (ADEPME), Mbaye Diouf et l’adjoint du gouverneur de Dioubel chargé des affaires administratives, Oumar Ndiaye, ont procédé au lancement de l’initiative lors d’un comité régional de développement.







‘’Ce projet va accompagner les acteurs économiques de la région de Diourbel mais aussi du Sénégal dans la relance de leurs activités économiques après cette période très compliquée de la covid-19’’, a dit M. Diouf en s’entretenant avec des journalistes à l’issue du CRD.







Exécuté dans le cadre du programme Emploi, Transformation économique et Relance (ETER) de l’ADEPEME, ‘’ce projet est destiné à tous les PME qui désirent un accompagnement à travers les technologies modernes pour améliorer leur productivité et leur compétitivité’’, a souligné, le secrétaire général de l’ADPME.







Il a assuré que le projet ciblait 5000 entreprises sénégalaises les quatre prochaines années, souhaitant qu’un grand nombre de PME provienne de la région de Diourbel.







‘’Nous allons à travers ce projet faire des subventions de 75% pour les besoins immatériels des entreprises en mettant l’accent sur la digitalisation’’, a souligné le responsable de l’ADEPME.







Pour bénéficier d’une assistance technique immatérielle, a-t-il expliqué, ‘’nous allons mettre en place quatre guichets’’.







‘’Il s’agit d’un guichet destiné à la micro-entreprise et au secteur informel, d’un guichet standard pour les acteurs formels, d’un guichet international pour accompagner les entreprises qui veulent aller sur l’international, et un guichet technologie pour les besoins techniques des entreprises’’, a-t-il indiqué.







‘’A travers ces quatre guichets, nous allons appuyer les entreprises enrôlées par des subventions à hauteur de 75% pour chaque besoin. Et les 25% pour l’entreprise bénéficiaire du projet’’, a-t-il encore précisé.







Le projet e-PME est doté d’un budget d’une quinzaine de milliards de francs CFA pour la période 2022-2025.



L’ADEPME est le bras technique de l’Etat du Sénégal dans tout ce qui est assistance technique des PME.







