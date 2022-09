Le trophée de la Coupe du Monde 2022 est au Sénégal - adakar.com

Le trophée de la Coupe du Monde 2022 est au Sénégal
Publié le mardi 6 septembre 2022

© Autre presse par DR

Le trophée de la Coupe du monde est arrivé au Sénégal

Après le Ghana, le trophée du mondial 2022 est arrivé au Sénégal, deuxième étape de la tournée. A l’aéroport de Dakar, on aperçoit le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor et plusieurs autres personnalités venues accueillir les membres de la délégation du Trophy Tour.



Après le Sénégal, cap sera mis sur le Cameroun, la Tunisie et le Maroc, les trois autres pays qualifiés pour la compétition.