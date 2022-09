Oignons: la petite récolte européenne fait monter les prix en Afrique - adakar.com

Oignons: la petite récolte européenne fait monter les prix en Afrique Publié le mardi 6 septembre 2022 | RFI



Le gel de l`importation d`oignons sera levé le 4 septembre

Les oignons ont rarement autant fait pleurer les importateurs ! À cause d’une mauvaise météo, les récoltes en Europe et en Afrique de l’Ouest ne sont pas bonnes, et les prix ont flambé, en particulier au Sénégal.



Le sac de 25 kg d’oignons hollandais a rarement coûté aussi cher. Vendu à 8 euros maximum l’année dernière, il en vaut aujourd’hui 14. À cela, il faut rajouter les frais de transport, de douane, et la marge de l’importateur. À l’arrivée, sur le marché sénégalais, le sac est vendu à 22 euros au détail, soit environ 15 000 francs CFA, un prix difficile à supporter par les ménages.



Le problème, c’est qu’au pays du poulet yassa, on se passe difficilement d’oignons. Le Sénégal subit donc de plein fouet le manque de bulbes sur le marché national et international, car la crise est bien partagée entre les continents.



Des stocks internationaux bas

Localement, la récolte en Afrique de l’Ouest a souffert, à cause de la météo, mais aussi du coût des semences. Résultat, faute de volumes récoltés suffisants, la campagne de commercialisation au Sénégal s’est terminée le 11 août, avec un mois d’avance.