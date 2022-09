Sénégal, Égypte et Turquie: trois nouvelles lignes ouvertes par Transavia à Lyon - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal, Égypte et Turquie: trois nouvelles lignes ouvertes par Transavia à Lyon Publié le mardi 6 septembre 2022 | leprogres.fr

© aDakar.com par PMD

Cérémonie de réception de l`Airbus A220-300 de Air Sénégal

Dakar, le 29 décembre 2021 - La compagnie nationale Air Sénégal a réceptionné, ce mercredi 29 décembre, son premier avion Airbus A220-300 en présence du chef de l`État. L`avion de dernière génération a été baptisé “Niokolo Koba“ Tweet

L’Afrique s’ouvre aux Lyonnais pour cette fin d'année. La compagnie aérienne néerlandaise Transavia, filiale d’Air France-KLM, ouvre trois nouvelles lignes depuis Lyon. Il sera ainsi possible de décoller depuis l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry pour Istanbul (Turquie) à partir du 30 octobre, pour Hurghada (Égypte) et Dakar (Sénégal) à partir du 5 novembre.



« Ces ouvertures s’inscrivent dans le développement de notre base lyonnaise. Nos clients bénéficient ainsi de nouvelles possibilités de voyage à prix attractifs et peuvent d’ores et déjà planifier leurs prochaines vacances ou city break », déclare Nicolas Hénin, directeur général adjoint commercial et marketing pour Transavia France. Les billets sont d’ores et déjà disponibles à la vente avec un vol par semaine, le samedi, pour Dakar et Hurghada, jusqu'à deux pour Istanbul les jeudis et dimanches.