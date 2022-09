Des pluies diluviennes touchent le Sénégal, le dérèglement climatique à l’œuvre - adakar.com

Des pluies diluviennes touchent le Sénégal, le dérèglement climatique à l'œuvre Publié le mardi 6 septembre 2022 | RFI

Des orages ont une nouvelle fois frappé Dakar, le sud et le centre du pays lundi 5 septembre. Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont fait officiellement trois morts. Elles ont provoqué des inondations, dégâts matériels et perturbations sur les routes. Un phénomène lié au « dérèglement climatique » selon le président Macky Sall.



Des trombes d’eau plusieurs jours d’affilée, notamment dans la capitale. La saison des pluies est particulièrement intense, cette année, au Sénégal. Est-ce que c’est normal ? « Aujourd’hui, on est à plus de 200 % de la normale à Dakar », indique le docteur Ousmane Ndiaye, directeur de l’exploitation de la météorologie à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météo (ANACIM).



« C’est exceptionnel en vitesse et en intensité de la pluie. En certains endroits, on a eu 55 millimètres en une heure de temps, au moins. C’est exceptionnel à hauteur d’eau et bien-sûr la succession des précipitations fait que aussi, le sol était déjà mouillé, ce qui donc amène des problèmes »