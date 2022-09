Le Sénégal est aujourd’hui un pays divisé - adakar.com

News Politique Article Politique Le Sénégal est aujourd’hui un pays divisé Publié le mardi 6 septembre 2022 | seneplus.com

Rencontre avec les représentants du groupe 50 des Partenaires financiers et techniques (PTF)

Dakar, le 14 Janvier 2016 - Une rencontre avec les représentants du groupe 50 des Partenaires financiers et techniques (PTF) du Sénégal s`est ouverte ce matin à Dakar. Elle a été présidée par le ministre de l`économie et des finances. Photo: Abdoul Aziz Tall, ministre auprès du président de la République, chargé du suivi du PSE Tweet

L'ancien directeur du cabinet du président Abdoul Aziz Tall jete un regard critique sur la situation politique du pays, notamment après les élections législatives du 31 juillet dernier - ENTRETIEN



Abdoul Aziz Tall est formel : «le Sénégal est aujourd’hui un pays divisé». D’où «l’urgence de restaurer le pacte républicain et la culture du dialogue», soutient l’ancien ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, Ancien ministre auprès du président de la République chargé du suivi du Plan Sénégal Émergent, Ancien Directeur général du Bureau Organisation et Méthodes. Connu pour ses contributions sur le management, en particulier dans le domaine de l’administration publique, de même que ses analyses sur la situation politique et économique du pays, M. Tall, diplômé en Sciences politiques de l’université de Montréal et MBA de HEC, s’est prêté à nos questions de Sud Quotidien en jetant un regard critique sur la situation politique actuelle du Sénégal, notamment après les élections législatives du 31 juillet dernier.