La tête de liste de Benno Bokk Yaakar dans le département de Mbour

Mbour, le 26 juillet 2022 - La tête de liste de Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré, a mené sa caravane dans le département de Mbour. Tweet

La coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (Bby) a remporté 78 des 80 sièges en jeu pour l’élection des membres du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), d’après les résultats provisoires de la Commission électorale nationale autonome publiés lundi.



Les deux sièges restants sont revenus aux coalitions Bokk Gis Gis Liguey et Dental Sénégal Actions Patriotiques qui ont chacun décroché un siège.



Le taux de participation à l’élection, qui s’est tenue dimanche et à laquelle ne participent que les élus territoriaux (conseillers municipaux et départementaux), est de 68.35%.







Douze listes étaient en compétition pour les sièges à octroyer par voie d’urne.



A noter que les deux principales formations de l’opposition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal ont choisi de boycotter le scrutin. Ces entités jugent en fait "inopportun" le HCCT et plaident même pour sa suppression de l’architecture institutionnelle.



Créé en 2016, le HCCT est une assemblée consultative qui complète l'architecture institutionnelle afin d'accompagner le processus de développement des territoires.



« Le HCCT a pour mission de renforcer la participation active des acteurs territoriaux à la définition, l'instauration et l’évaluation des politiques publiques territoriales », renseigne le site de l’institution.



Il doit compter 150 membres. Les 70 autres hauts conseillers seront désignés par le président de la République, parmi les membres de la société civile, les organisations socioprofessionnelles et diverses catégories de la société. Leur mandat est de cinq ans.