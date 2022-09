Sénégal : Macky Sall, trois défis pour une présidentielle - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal : Macky Sall, trois défis pour une présidentielle Publié le mardi 6 septembre 2022 | Jeune Afrique

© Présidence par PMD

Macky Sall a quitté Dakar pour l`Arabie Saoudite et les Pays-Bas

Dakar, le 2 septembre 2022 - Le président Macky Sall s`est envolé, ce vendredi, à destination de l`Arabie Saoudite. Tweet

Fin de règne ou renaissance ? Alors qu’approche la présidentielle, de nombreux écueils parsèment la route du chef de l’État jusqu’au terme de son second mandat.



Pour lui, les quinze mois à venir s’annoncent périlleux. Sans doute plus que les dix années écoulées depuis son élection à la présidence de la République. À quelques encablures du terme de son second mandat, Macky Sall devra en effet tenir compte des avertissements reçus au cours des derniers mois et slalomer entre les écueils s’il veut parvenir à la présidentielle de février 2024 dans les meilleures conditions possible pour lui et son parti.



Longtemps, le chef de l’État aura dominé les différentes élections, fort d’une coalition présidentielle regroupant quatre des six principaux partis du pays. En 2017, lors des législatives, Benno Bokk Yakaar (BBY) avait ainsi obtenu la majorité absolue à l’Assemblée nationale (125 sièges sur 165). Et en 2019, Macky avait assommé ses adversaires à la présidentielle dès le premier tour (58,26 %).