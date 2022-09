Sénégal : Plusieurs morts à cause des pluies diluviennes - adakar.com

Sénégal : Plusieurs morts à cause des pluies diluviennes Publié le mardi 6 septembre 2022

© aDakar.com par BL

Visite du ministre de l`Intérieur sur les sites touchés par les inondations à Dakar

Dakar, le 4 septembre 2022 - Le ministre de l`Intérieur et certains de ses services se sont rendus sur certains quartiers touchés après les fortes pluies du week-end. Tweet

Les fortes pluies du week-end ont occasionné des morts et des inondations à travers le pays.



Au moins 208 sites ont été inondés. Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Dione, a visité, dimanche, plusieurs localités de la capitale en proie aux inondations. Il était à Kounoune, Sangalkam et à la zone de captage (quartiers de Dakar) où, il a constaté l’ampleur des inondations.



Face à cette situation, le président Macky Sall annonce un nouveau plan décennal de lutte contre les inondations qui sera validé avant la fin de l’année.



Macky Sall a également exprimé « toute sa compassion » aux familles ayant perdu des proches, après les fortes pluies tombées samedi notamment à Dakar et sa banlieue.



Les décès ont été enregistré à Sadel, une localité de la commune de Bokidiawé, dans le Nord du Sénégal, à Cambérène (Dakar) et à Yeumbeul Nord dans le département de Keur Massar (banlieue de Dakar).