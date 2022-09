Au Sénégal, la phase 2 du projet gazier Grand-Tortue démarrera entre 2024 et 2025 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Au Sénégal, la phase 2 du projet gazier Grand-Tortue démarrera entre 2024 et 2025 Publié le mardi 6 septembre 2022 | Jeune Afrique

© Autre presse par DR

Les produits pétroliers et gaziers ont connu une baisse au Sénégal: Essence, gasoil, super

Tweet

Selon Macky Sall, cette deuxième phase, qui nécessitera un investissement de 5 milliards de dollars, devrait permettre d’atteindre une production de 10 millions de tonnes de gaz en 2030.



Alors que la première phase du projet gazier Grand-Tortue Ahmeyim (GTA) est achevée à 80 %, le président Macky Sall anticipe d’ores et déjà l’étape suivante, laquelle devrait démarrer entre 2024 et 2025. « Dans la phase 2, qui viendra immédiatement après la phase 1, nous prévoyons de produire 5 millions de tonnes de gaz [en 2027], avec l’objectif d’atteindre 10 millions de tonnes de gaz [en 2030] », a déclaré Macky Sall lors d’une rencontre consacrée au secteur des hydrocarbures et de l’énergie en général, à Dakar le 1er septembre. Selon le président sénégalais, cette deuxième étape nécessitera des investissements d’environ 5 milliards de dollars.