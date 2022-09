Les banques ouest-africaines tiennent salon à Lomé - adakar.com

© Autre presse par DR

La Banque africaine de développement (BAD)

Après Ouagadougou, Bamako, Niamey, Bobo-Dioulasso, Korhogo, Cotonou et Ouagadougou, Lomé accueillera du 1er au 5 novembre le Salon des banques et PME des pays l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine).



‘Le Togo, pays réformateur, terre de paix, hub logistique et financier de référence, abrite plusieurs sièges de holdings bancaires internationaux. D’ou l’idée d’organiser cette édition dans la capitale togolaise’, a indiqué lundi Youépéné Hermann Nagalo, secrétaire permanent de cet évènement.



Des tables rondes seront organisés sur le financement des PME et l’investissement. Une exposition se tiendra en marge des échanges.