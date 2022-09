Equipe Nationale A’ : Le Sénégal brise la malédiction, élimine la Guinée et retrouve le CHAN - adakar.com

Equipe Nationale A' : Le Sénégal brise la malédiction, élimine la Guinée et retrouve le CHAN Publié le lundi 5 septembre 2022 | wiwsports.com

© aDakar.com par Sissoko Alou

Match Guinée-Sénégal du 2è et dernier tour des éliminatoires du CHAN 2023

Bamako, le 02 septembre 2022. En match délocalisé à Bamako, comptant pour le 2è et dernier tour des éliminatoires du CHAN 2023, la Guinée qui recevait le Sénégal, a courbé l`échine au stade du 26 mars 3-5 aux tirs au but. Tweet

Au terme d’une rencontre très angoissante, l’Equipe Nationale A’ du Sénégal a réussi à écarter la Guinée en barrages de qualification pour le CHAN 2023, en l’emportant aux tirs au but.



Après quatre éliminations consécutives, dont trois contre la Guinée, le Sénégal conjure le mauvais sort et se retrouve au bout du suspense le Championnat d’Afrique des Nations. Vainqueurs au match aller à Dakar (1-0) puis battus à Bamako sur le même score, les Lions de Pape Thiaw ont brisé la malédiction en l’emportant face au Syli National, ce vendredi 2 septembre, à l’issue de la séance des tirs au but.



Le Sénégal a complètement manqué son début de match. Au bout de seulement une minute de jeu, les Guinéens trouvaient la faille sur une réalisation d’Ousmane Dramé. Sur le premier ballon rapidement joué par les « locaux », le milieu de terrain guinéen a profité de sa frappe contrée à l’entrée de la surface par un défenseur sénégalais pour tromper Alioune Badara Faty.



Cueillis à froid, Moutarou Baldé et ses partenaires se devaient rapidement se remettre, faire preuve de caractère et d’envie pour tenter de revenir à la marque. Mais, à l’instar de leur match disputé au Stade Abdoulaye Wade et pour le peu de véritables occasions obtenues dans cette rencontre à Bamako, ils ont manqué de réussite face à un très bon gardien guinéen nommé Moussa Camara.



Au bout de 90 minutes à jeu égal malgré l’avantage au tableau d’affichage pour la Guinée, les deux équipes allaient se départager directement aux tirs au but. Porté par un arrêt d’Alioune Badara Faty, qui a également marqué le tir décisif, le Sénégal s’impose (5-3) et se qualifie pour le Championnat d’Afrique des Nations, prévu en Algérie. C’est donc la première fois depuis 2011 que les Lions joueront un CHAN.