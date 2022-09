Aboubacar Sédikh Bèye : “Le futur port de Ndayane peut à terme générer plus de 300.000 emplois“ - adakar.com

Aboubacar Sédikh Bèye : "Le futur port de Ndayane peut à terme générer plus de 300.000 emplois" Publié le lundi 5 septembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Le futur port multifonctionnel de Ndayane (Thiès) peut à terme générer plus de 300 000 emplois, a déclaré, le Directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), Aboubacar Sédikh Bèye.



‘’Ce projet à terme peut générer plus de 300.000 emplois et un maillage du pays en termes de ports secs et de plateformes logistiques’’, a-t-il indiqué.



Le Directeur général du PAD s’entretenait samedi, avec des journalistes à l’issue d’une visite de courtoisie effectuée auprès du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



‘’Ce projet va permettre aussi une connectivité du pays sur le plan du transport ferroviaire et fluviomaritime, tout en repositionnant le Sénégal en tant que pays émergent’’, a-t-il ajouté.



‘’Nous avons un espoir immense pour ce projet de Ndayane, le plus grand projet jamais réalisé au Sénégal et qui va mobiliser plus de 3 milliards de dollars’’, a-t-il déclaré.



Il a ajouté : ‘’c’est pourquoi, nous ne négligeons rien et même en allant puiser dans la philosophie de travail prônée par le vénéré fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba’’.



M. Bèye était venu apporter la contribution du Port autonome de Dakar à l’organisation de l’édition 2022 du Grand Magal de Touba, prévu le 15 septembre prochain.