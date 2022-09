Fortes pluies et inondations: le ministre de l’Intérieur sur le terrain pour évaluer les dispositifs d’évacuation - adakar.com

Fortes pluies et inondations: le ministre de l'Intérieur sur le terrain pour évaluer les dispositifs d'évacuation Publié le lundi 5 septembre 2022

© aDakar.com par BL

Visite du ministre de l`Intérieur sur les sites touchés par les inondations à Dakar

Dakar, le 4 septembre 2022 - Le ministre de l`Intérieur et certains de ses services se sont rendus sur certains quartiers touchés après les fortes pluies du week-end. Tweet

Après les fortes pluies enregistrées, ce week-end, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome et l'ensemble des services en charge de la gestion des inondations ont effectué, ce dimanche 4 septembre 2022, un déplacement dans certains quartiers abritant des bassins d'évacuation.



L'objectif de la visite était d'évaluer la fonctionnalité du système d'évacuation des eaux pluviales dans certains quartiers de Dakar qui sont confrontés aux inondations. Le ministre Antoine Diome a pu apprécier les efforts fournis par les équipes opérationnelles (Sapeurs-pompiers, Forces armées et ONAS) mais aussi et surtout la bonne collaboration des populations.



Durant le week-end, la région de Dakar et d'autres localités du pays ont enregistré de fortes précipitations, causant d'innombrables dégâts et au moins trois (3) morts.



Pour sa visite, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome s’est rendu auprès des populations de Kounoun, du Dalo de Niague et de la Zone de captage. Il était en compagnie du Gouverneur de Dakar, M. Al Hassan Sall, du Général de Brigade Mor Seck, Commandant la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), du Directeur général de l’ONAS, le Dr Ababacar Mbaye.



Le Colonel Ababacar Ndiaye, Conseiller en situation d’urgence à l’État-major général des armées et de plusieurs autres autorités ont pris part à la visite de terrain.



Depuis Médine où il se trouve en visite privée, le président de la République, Macky Sall a, dans une vidéo, adressé ses condoléances aux familles des trois personnes décédées des suites des fortes pluies.



"Nous avons compté trois pertes en vie humaine avec ces pluies diluviennes qui sont tombées avec une très, très forte intensité et en très peu de temps. Ce qui fait que forcément l’eau vient avec une force redoutable", a déclaré Macky Sall, exprimant par ailleurs sa compassion.



L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit une persistance des activités pluvio-orageuses dans une bonne partie du territoire dans une bonne partie du territoire.



Makhtar C