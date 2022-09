Bilan du Plan Orsec : L’État pas encore au sec - adakar.com

Bilan du Plan Orsec : L'État pas encore au sec Publié le lundi 5 septembre 2022 | Le Quotidien

Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a fait le tour d’horizon de la mise en œuvre du Plan national d’organisation des secours (Orsec), déclenché le 5 août dernier. En conférence de presse hier, avec son collègue, le ministre de l’Eau et de l’assainissement, Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l’Intérieur a indiqué qu’en un peu moins d’un mois de son déclenchement, dû aux fortes pluies enregistrées dans notre pays, beaucoup d’efforts ont été faits pour venir en aide aux populations sinistrées.



Par Ousmane SOW – Avec un mois de septembre annoncé plus pluvieux, les autorités essaient de s’abriter sous un parapluie de mesures. Pour soulager les populations touchées par les inondations après des pluies abondantes, qui ne cessent de tomber, l’Etat du Sénégal a déclenché le Plan Orsec en mutualisant tous les moyens de l’Etat à travers ses différents services. Avec ce Plan d’organisation de secours, lancé le 5 août dernier, beaucoup d’énergie et de ressources ont été mobilisées par le gouvernement pour la construction d’infrastructures de qualité. Face à la presse hier, le ministre de l’Intérieur a souligné que «l’objectif c’est de juguler au mieux les inondations et soulager durablement les populations». Comme ses autres collègues ont eu à le dire, Antoine Felix Diome a répété que les fortes pluies à l’origine des inondations ne sont pas spécifiques au Sénégal, mais il s’agit plutôt d’un phénomène global lié au dérèglement climatique mondial, résultant du réchauffement de la planète. Et de rappeler les mesures prises : «Chez nous, il faut dire que l’Etat du Sénégal a pris les devants pour faire face aux inondations en multipliant la construction d’ouvrages d’assainissement, mais aussi en pré-positionnant des unités de sapeurs-pompiers avec du matériel de pompage dans les zones réputées endémiques.» Face à la presse hier, avec son collègue, le ministre de l’Eau et de l’assainissement, Serigne Mbaye Thiam, Antoine Felix Diome assure qu’avec l’état-major de commandement du Plan Orsec, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour apporter aide et assistance aux populations sinistrées. Il déclare : «Que ceux qui sont encore confrontés aux inondations sachent que nous sommes très sensibles à leur situation. Sachez que les moyens nécessaires sont mobilisés et les équipes opérationnelles instruites, pour n’avoir de répit que quand votre situation reviendra à la normale.» D’après le ministre de l’Intérieur, depuis le début des opérations, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur 194 sites dont les 73 sont déjà libérés et 121 en cours de traitement. Ce, malgré le fait que plusieurs endroits libérés sont souvent envahis de nouveau par les eaux du fait de nouvelles pluies ou de la remontée de la nappe phréatique. Dans la même veine, il souligne que «l’Onas a, de son côté, pompé un volume total de 447 mille m3 d’eau par le biais de ses 75 stations de pompage d’eaux pluviales». «D’un autre coté, 4572 sites ont pu être désinfectés et désinsectisés par le Service national d’hygiène, qui a aussi effectué 642 visites à domicile et distribué 675 kits d’hygiène aux familles et personnes sinistrées», a-t-il ajouté.

S’agissant du Fonds de solidarité national, il a permis d’assister 348 ménages sinistrés et aidé à l’acquisition de motopompes mis à la disposition des autorités territoriales pour une évacuation rapide des eaux. Pour libérer les maisons et quartiers inondés dans les meilleurs délais, le ministre Antoine Diome rassure les concitoyens sur sa détermination à œuvrer nuit et jour, dans le cadre de ce Plan Orsec.