News Politique Article Politique Présidentielle 2024 – Salihou Keita : « La candidature de Macky Sall doit être validée… » (Senego Tv) Publié le lundi 5 septembre 2022 | senego

Salihou KEITA entame une série de visites de courtoisie auprès des ambassades

A quinze mois de l’élection présidentielle, les déclarations de candidatures foisonnent dans l’espace politique sénégalais. Ousmane Sonko et Malick Gackou ont, à l’issue des élections législatives, dévoilé leurs ambitions de briguer les suffrages en 2024 pour accéder à la magistrature suprême. Auparavant, Khalifa Ababacar Sall, a porté sur les fonts baptismaux sa décision de participer à cette élection. Pour l’heure, le grand « mystère » reste la candidature ou non de l’actuel président de la République et leader de Benno Bokk Yakkar. Invité dans l’émission SenDébat de Senego, Salihou Keita, Directeur général et Cices et membre de la Task-Force Républicaine de l’Alliance pour la République a indiqué qu’ils vont porter le candidature de Macky Sall.



Le responsable apériste ne mâche pas ses mots. Salihou Keita qui ne trouve aucun inconvénient pour la candidature de Macky Sall à l’élection présidentielle de 2024. « La candidature de Macky Sall pour 2024 va être portée depuis la base« , a-t-il martelé.



Candidature



Pourtant, le président Macky Sall en personne avait assuré, en 2019, qu’il ne va pas briguer un troisième mandat en cas de réélection en février, estimant qu’il « faudra partir » conformément à la Constitution qui limite le nombre de mandats à deux. Sauf le Directeur général du Cices indique que l’actuel locataire du palais de Roume n’est pas au-dessus de la Constitution. « Si on amène les VAR et qu’on réécoute Macky Sall dire que nul ne peut faire plus de deux mandats, mon Salihoju Keita, je souligne que c’est sa position personnelle. Je ne suis pas d’accord avec lui […] La candidature de Macky Sall en 2024 doit être validée parle Conseil constitutionnel« , a-t-il détaillé ajoutant que la Constitution est dessus de tout le monde.



Candidatures dans l’Opposition



M. Keita qui promeut la candidature de Macky Sall Sall n’a pas, pour autant raté les opposants qui ont déclaré leurs candidatures. Il estime que Ousmane Sonko et Cie ne sont pas des démocrates. Dénonçant la manière dont leur déclarations.



Législatives



Le score de la coalition Benno Bokk Yakkar a drastiquement baissé lors des élections législatives de 2022. Un constat qui suscite moult réaction. Salihou Keita qui ne semble pas ébranler par les résultats rappelle la constance de la coalition qui date de 2012 et assure qu’on diagnostic sera fait en interne.

