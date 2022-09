Depuis la Mecque où il effectue son Oumra, le président Macky Sall brise le silence sur les récentes précipitations qui ont causé d’énormes dégâts à Dakar et sa banlieue. - adakar.com

Depuis la Mecque où il effectue son Oumra, le président Macky Sall brise le silence sur les récentes précipitations qui ont causé d'énormes dégâts à Dakar et sa banlieue. Publié le lundi 5 septembre 2022

Depuis la Mecque où il effectue son Oumra, le président Macky Sall brise le silence sur les récentes précipitations qui ont causé d'énormes dégâts à Dakar et sa banlieue.



es fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar ces dernières 48 heures n’ont pas épargné certains quartiers. Une centaine de famille sont victimes des inondations et des décès ont été enregistrés. Une situation regrettable qui ne laisse pas insensible le chef de l’Etat.



Actuellement à la Mecque pour un pèlerinage, Macky Sall a adressé un message de soutien aux sinistrés et présenté ses condoléances aux familles des trois (3) personnes décédées à Cambéréne, à Yeumbeul Nord et au Fouta.