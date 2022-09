Le SAMES menace d’observer une grève de 48H à compter du lundi - adakar.com

Le SAMES menace d'observer une grève de 48H à compter du lundi Publié le dimanche 4 septembre 2022

Le secrétaire général du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) va décréter lundi, une grève de 48 heures, a annoncé dimanche son secrétaire général, Dr Yéri Camara.



‘’Un mot d’ordre de 48 h est décrété à partir de lundi sur l’ensemble des structures sanitaires du Sénégal et nous irons en Assemblée générale à Kédougou’’ a-t-il indiqué lors du point de presse de l’Association sénégalaise des Gynécologues-obstétriciens.



Cette conférence de presse portait essentiellement sur la situation de l’équipe du bloc opératoire d’un centre de santé de Kédougou (Sud-est), composée d’un gynécologue et deux de ses collaborateurs arrêtés, suite au décès en couches de Mamy Doura et son bébé.



‘’Si la situation ne se décante pas, ce sont des mots d’ordre répétitifs qui seront déroulés. L’Etat n’a qu’à se ressaisir, on n’acceptera pas qu’on mette les médecins en prison’’ a-t-il ajouté au sujet de ses collègues arrêtés à Kédougou.



‘’L’heure n’est plus au discours. Il faut lutter (…)’’ a fait savoir Dr Camara.



Selon lui ses camarades ‘’font leur travail’’. ‘’Malheureusement les décès maternels sont une réalité au Sénégal’’, a-t-il fait comprendre.



