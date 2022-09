Macky Sall présente ses condoléances aux familles ayant perdu des proches après les fortes pluies - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Macky Sall présente ses condoléances aux familles ayant perdu des proches après les fortes pluies Publié le dimanche 4 septembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par PMD

Visite du président de la République à Keur Massar, zone fortement touchée par les inondations

Keur Massar, le 17 septembre 2020 - Le président de la République a effectué, ce jeudi, une visite de terrain à Keur Massar, quartier touché par les inondations consécutives aux fortes pluies des dernières semaines. Tweet

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a exprimé ‘’toute sa compassion’’ aux familles ayant perdu des proches, après les fortes pluies du samedi et leur présente ses condoléances ainsi que celles de la Nation.



‘’Nous avons compté trois pertes en vie humaine avec ces pluies diluviennes qui sont tombées avec une très, très forte intensité et en très peu de temps. Ce qui fait que forcément l’eau vient avec une force redoutable (…). Je voudrais présenter toutes mes condoléances aux familles qui ont perdus des êtres proches’’, a-t-il indiqué.



Macky Sall, actuellement en visite hors du Sénégal, réagissait, dimanche, à la télévision nationale (RTS), suite aux fortes pluies tombées samedi sur plusieurs endroits du pays notamment à Dakar et sa banlieue.



Selon lui, parmi ces trois décès, l’un a été enregistré à Sadel, une localité de la commune de Bokidiawé, dans le Nord du Sénégal, l’autre à Cambèrène (Dakar) et un troisième à Yeumbeul Nord dans le département de Keur Massar (banlieue de Dakar).



‘’Donc, ça fait trois décès. C’est beaucoup’’, a fait savoir Macky Sall.



Il a rappelé avoir donné des instructions au ministre de l’Intérieur et celui en charge de l’Eau et de l’Assainissement de faire, la situation journalière, de concert avec les services de la Météorologie, et de donner des recommandations sur les mesures à prendre en cas de fortes pluies.