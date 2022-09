Afrique, diversité des pratiques religieuses - adakar.com

Religions du Monde propose un parcours sur le continent africain, sur la diversité et la richesse des pratiques religieuses et les différentes façons de communier avec le divin, des monothéismes à la multiplicité des cultes et croyances. Un parcours à travers l’exposition Afrique les religions de l’extase, qui se tient à l’Abbaye de Daoulas en Bretagne, jusqu’au 4 décembre prochain.



L’abbaye, un espace d’exposition planté dans un immense écrin de verdure au sud de Brest, a invité le MEG, le Musée d’ethnographie de Genève qui présente plus de 200 pièces issues de ses collections - masques, amulettes, objets de cultes - qui ont un lien avec les pratiques religieuses sur le continent. Un regard ethnographique, avec des installations d’artistes contemporains pour rapprocher le visiteur de l’invisible, l’extase mystique. Edith Joseph est la co-commissaire de l’exposition et nous guide à travers les espaces, les vitrines d’objets et nous aide à les décrypter.