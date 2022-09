Environnement : le Sénégal, dernière étape du bateau-laboratoire de la fondation Tara Océan - adakar.com

Environnement : le Sénégal, dernière étape du bateau-laboratoire de la fondation Tara Océan Publié le dimanche 4 septembre 2022 | RFI

Du 2 au 11 septembre, le Sénégal est la dernière étape de la mission Microbiomes du bateau-laboratoire de la fondation Tara Océan. Pour la première fois, les scientifiques ont fait des prélèvements le long de la côte ouest africaine afin de mieux comprendre le microbiome de cette partie de l’Atlantique, et sa sensibilité au changement climatique et à la pollution. Bilan de cinq mois en Afrique de l’Ouest – avec des escales dans six pays - alors que la goélette rentre le 15 octobre en France.



Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier



Toute voile dehors, la goélette Tara circule au large de Dakar, avec à son bord des scientifiques français et sénégalais qui reviennent de deux semaines de prélèvement de microbiomes marins – soit ces microorganismes de l’océan qui sont les premiers maillons de la chaîne alimentaire, essentiels pour capter les émissions de carbone.



Cette étape signe la fin d’une mission de cinq mois le long des côtes ouest africaines, explique, satisfait, Samuel Chaffron chercheur au CNRS. « Globalement, rapporte-t-il, les objectifs ont été atteints. C'était échantillonner le microbiome, donc cela a été fait, un autre objectif était d'échantillonner et de collecter le plastique en mer et dans les fleuves, et cela a été fait aussi.