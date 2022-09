Sénégal : démarrage du vote pour l’élection du Haut conseil des collectivités territoriales - adakar.com

Sénégal : démarrage du vote pour l'élection du Haut conseil des collectivités territoriales Publié le dimanche 4 septembre 2022

Les conseillers municipaux et départementaux votent pour élire leurs représentants au HCCT

L’élection des membres du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) du Sénégal a démarré avec l’ouverture des bureaux de vote dimanche à 8 heures sur l’ensemble du territoire national.



12 listes, dont celle de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, la seule d’ailleurs présente dans les 46 départements, sont en compétition pour les 80 sièges à pourvoir par les urnes.



Les 70 autres hauts conseillers seront désignés par le président de la République, parmi les membres de la société civile, les organisations socioprofessionnelles et diverses catégories de la société.



La plupart des coalitions de l’opposition, principalement Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal qui comptent un grand nombre d’élus territoriaux, ont décliné une quelconque participation à ce scrutin.



Ces entités jugent inopportune le HCCT dont elles plaident même la suppression de l’architecture institutionnelle.



Ce qui augure d’un faible taux de participation pour ce scrutin auquel ne participent que les élus territoriaux (conseillers municipaux et départementaux).