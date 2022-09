« Il faut faire un audit complet sur leur gestion », la demande de certains Apéristes à Macky Sall - adakar.com

« Il faut faire un audit complet sur leur gestion », la demande de certains Apéristes à Macky Sall Publié le samedi 3 septembre 2022 | senenews.com

La recrudescence des coupures d’électricité au moment où le gouvernement annonce de multiples réalisations, des infrastructures et autres centrales destinés à endiguer ce mal, n’est pas du goût du jeune responsable « apériste » de Kaolack, Abdoulaye Khouma. Pour ce dernier, on ne peut pas investir des centaines de milliards à la Senelec pour revenir à la case de départ avec la reprise des coupures d’électricité.



« La presse a fait état de la location de bateau central à 13 milliards, la mise en service de plusieurs centrales solaires et thermiques à coût de centaines de milliards, mais aujourd’hui rien a changé », a indiqué M. Khouma.



Interpellant le Président de la République, Macky Sall, sur l’urgence de sauver la société en charge de l’électricité, M. Khouma estime que « le temps de lancer un audit complet sur la gestion de la Senelec, sur les milliards engloutis dans l’achat de combustible et sur le recrutement de contractuels qui étaient en hibernation à la retraite, est venu ».



Avec Babacar Touré