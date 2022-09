Amical/Sénégal-Bolivie se joue finalement en France - adakar.com

Amical/Sénégal-Bolivie se joue finalement en France Publié le samedi 3 septembre 2022

Deux rencontres de football en amical auront lieu en septembre au stade de La Source à Orléans. Bolivie-Tunisie le 21 et Sénégal-Bolivie le 24. L’occasion peut être d’apercevoir entre autre la star du Bayern Munich, Sadio Mané.



En football, le stade de La Source accueillera deux belles affiches à la fin du mois : Tunisie-Bolivie le 21 septembre puis Sénégal-Bolivie le 24 septembre. Ces matchs amicaux serviront au Sénégal et à la Tunisie de préparation à la Coupe du monde au Qatar. La Bolivie n’est pas qualifiée, elle a terminé avant-dernière de sa poule en qualifications.



Sadio Mané sous le maillot du Sénégal

La Tunisie avec dans ses rangs l’ex stéphanois et aujourd’hui attaquant de Montpellier en Ligue 1, Wahbi Khazri, sera l’un des adversaires de la France au Mondial. Le Sénégal, lui, est le tenant du titre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Parmi les Lions de la Teranga figure Sadio Mané, l’ancien attaquant de Liverpool transféré cet été au Bayern Munich et sur la liste finale du prochain Ballon d’or.