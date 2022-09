« Doura Diallo est entrée au bloc avec un bébé déjà mort » - adakar.com

Le procureur de la République a publié un communiqué sur l`affaire Doura Diallo à Kédougou

Après la mort atroce de Mami Doura Diallo et de son bébé au centre de Santé de Kédougou, le médecin-chef du district de Kédougou a brisé le silence pour rétablir la vérité . Selon Fodé Danfakha, la victime est entrée en bloc avec un nourrisson déjà mort dans le ventre. En lavant à grande eau ses collègues, il explique par ailleurs que l’équipe qui était en place, avait tenté de la sauver de 15 h à 19 h.



« La victime est entrée en bloc avec un nourrisson déjà mort dans le ventre et que l’équipe en place avait tenté de sauver la victime de 15 h à 19 h. Malheureusement, elle a finalement succombé lors de son intervention chirurgicale. Il faut noter que seul un cas de décès a été noté sur plus de 300 femmes ayant accouché avec césarienne« , a-t-il clarifié. Ce dernier faisait face à la presse ce vendredi pour apporter quelques éclairages sur la tragédie survenue à Kédougou.

De plus, les toubibs de Kédougou s’indignent contre l’arrestation du médecin gynécologue, du médecin-anesthésiste et de l’infirmier dans le cadre de cette affaire. Ce vendredi également, pour mieux se défendre et porte le combat , le personnel du centre de santé de Kédougou s’érige en bouclier pour se solidariser avec leurs collègues arrêtés, de mettre en place un plan d’action