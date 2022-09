Sénégal: des arrestations après le décès d’une mère et de son bébé pendant l’accouchement - adakar.com

Sénégal: des arrestations après le décès d'une mère et de son bébé pendant l'accouchement Publié le samedi 3 septembre 2022 | RFI

Un nouveau drame secoue le milieu hospitalier au Sénégal. Trois professionnels de santé ont été arrêtés après le décès d’une mère et de son bébé, lors de son accouchement dans le centre de santé de l’hôpital de Kédougou, dans le sud-est du pays. Ces deux décès s’ajoutent à d’autres précédents mettant en lumière les faiblesses du système de santé sénégalais.



Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier



Un gynécologue, un anesthésiste et un infirmier ont été placés en garde à vue à Kédougou, dans la nuit de mercredi, après le décès d’une mère et de son bébé.



Les personnes mises en cause sont soupçonnées de négligence et de non-assistance à personne en danger.



L’association sénégalaise des gynécologues obstétriciens a soutenu ses confrères, dénonçant une « arrestation abusive ».