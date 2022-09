À la Une: la guerre d’influence 3.0 en Afrique, la France contre-attaque - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique À la Une: la guerre d’influence 3.0 en Afrique, la France contre-attaque Publié le vendredi 2 septembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Emmanuel Macron et l’Afrique, saison 2 épisode 1

Tweet

La France passe à l’offensive dans la guerre de l’information. Pour contrer l’influence étrangère, en Afrique notamment, où le sentiment anti-français a nettement progressé ces dernières années, militaires et diplomates français vont devoir mieux coordonner leurs actions.



« Jupiter ordonne une cyber-riposte », formule L’Observateur Paalga, et, par « Jupiter », ce quotidien burkinabè, vous l’aurez traduit, entend parler d’Emmanuel Macron. Car le président français, hier jeudi, a notamment incité les ambassadeurs à être « plus agressifs » et « plus mobilisés dans la lutte d’influence et notamment sur les réseaux sociaux ».



« Les diplomates français sont donc invités à être « réactifs », relève L’Observateur Paalga. « Comme quoi, souligne ce quotidien ouagalais, pour le président français, la « diplomatie de combat » passe par la guerre de la communication. « Mais une chose est de s’y engager, une autre est de la gagner ». Comme le souligne L’Observateur Paalga, ce n’est un secret pour personne qu’en Afrique, « l’image de la France est de plus en plus saccagée, notamment à propos de la guerre contre le terrorisme. Sur ce chapitre, la brouille diplomatique entre Paris et Bamako est assez symptomatique d’un coq gaulois qui perd son beau plumage sous nos tropiques », L’Observateur Paalga ajoutant que, pour Emmanuel Macron, « l’Afrique est le laboratoire de cette agression contre l’influence et l’image de l’Hexagone par le biais des réseaux sociaux ».