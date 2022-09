Magal de Touba : serigne mbaye thiam annonce un renforcement du dispositif d’assainissement - adakar.com

Magal de Touba : serigne mbaye thiam annonce un renforcement du dispositif d'assainissement Publié le vendredi 2 septembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Touba, 1er sept (APS) - La direction de la gestion et de la prévention des inondations prévoit de mettre à la disposition des autorités administratives de la région de Diourbel 24 camions pompeurs, pour évacuer les eaux pluviales stagnantes dans certains quartiers et axes routiers de la cité religieuse de Touba, a annoncé, jeudi, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam.





"Ces camions vont intervenir quelques jours avant le Magal et quelques jours après le Magal pour dégager ces points d’eau sans exécutoire dans la ville sainte", a-t-il déclaré.





M. Thiam s’entretenait avec des journalistes, lors d’une visite de terrain à Touba où il est venu inspecter le dispositif d’assainissement mis en place en perspective du Magal prévu le 15 septembre prochain.





Cet évènement annuel commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, une des principales confréries musulmanes sénégalaises.





Selon le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, il est prévu que le pompage des eaux pluviales se fasse avec les moyens de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers ou de l’armée.





"A côté du dispositif lourd de pompage", a-t-il signalé, il a été retenu de "mettre des camions-pompeurs qui vont aller dans les rues pour évacuer les eaux stagnantes sur certains axes routiers" de Touba.







De même, l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) compte mobiliser cinquante camions de vidange et des toilettes mobiles pour l’évacuation des eaux usées de la cité religieuse.







"Ces camions vont aller dans les maisons pour vider les fosses septiques", a-t-il ajouté, en présence des autorités administratives de la région de Diourbel et de responsables des équipes techniques de son département ministériel.





Serigne Mbaye Thiam a précisé que le dispositif d’assainissement mis en place correspond aux requêtes formulées par le comité d’organisation du magal.



Au cours de sa tournée, le ministre a rendu une visite de courtoisie au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.





L’édition 2022 du magal de Touba se tiendra le 15 septembre prochain.