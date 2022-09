Démission du Secrétaire général adjoint du Pds : Cheikh Dieng charge Karim - adakar.com

News Politique Article Politique Démission du Secrétaire général adjoint du Pds : Cheikh Dieng charge Karim Publié le jeudi 1 septembre 2022 | Le Quotidien

Le Parti démocratique Sénégalais (Pds) se vide de ses caciques. Après Cheikh Mbacké Dolly, Toussaint Manga, c’est au tour de Cheikh Dieng, ancien maire de Djiddah Thiaroye Kao, de présenter sa démission à cause de «divergences avec Karim Wade».



Par Malick GAYE – C’est un poids lourd qui s’en va. Dr Cheikh Dieng n’est plus membre du Parti démocratique sénégalais (Pds). Dans une lettre adressée au Secrétaire général du Pds, Me Abdoulaye Wade, l’ancien membre du Comité directeur de cette formation évoque des «divergences avec Karim Wade». L’ex-maire de Djiddah Thiaroye Kao n’est plus en phase avec les «options stratégiques lors des deux précédentes élections et la démarche opérationnelle pour la Présidentielle de 2024». Cependant, a précisé Dr Cheikh Dieng, ces divergences ne remettent pas en cause son «engagement pour une forte victoire de l’Inter-coalition Yewwi-Wallu» dans sa commune et le département de Pikine.

Dans sa lettre de démission du Pds, l’ancien conseiller de Wade réaffirme son ancrage dans l’opposition. «Pour une alternance véritable à l’échéance de 2024, avec une opposition forte et déterminée, à l’exclusion de tout compromis avec le pouvoir du Président Macky Sall qui a fini de montrer ses limites objectives dans sa capacité à prendre en charge la commande urgente des populations sénégalaises. Pour cela, l’échéance ne pourrait être différée pour marquer le point de départ de cette perspective, encore moins de faire l’objet de compromis politique», a détaillé Cheikh Dieng qui a remercié Me Abdoulaye Wade pour leur compagnonnage et les postes qu’il a occupés grâce au Pape du Sopi.

Dans les rangs du Pds, l’on parle d’épiphénomène. A Pikine, certains leaders soutiennent qu’il était en «disgrâce» depuis les résultats des Locales. Investi pour la mairie de Pikine, il avait perdu la bataille face à Abdoulaye Thim­bo et défait aussi à Djeddah Thiaroye Kao, l’une des plus grosses municipalités de la banlieue. Pour marquer la rupture avec lui, Wallu avait choisi Daouda Niang comme tête de liste départementale de Pikine lors des Législatives, suivi de Mame Diarra Fam, et mis Abdoulaye Diop à la 7ème position sur la liste nationale.

Il faut savoir que cette démission de l’ancien directeur de l’Environnement est la deuxième du genre en moins d’un mois. C’est l’ancien député Toussaint Manga qui a claqué la porte en premier pour convenances personnelles. Aujourd’­hui, les divergences avec Karim Wade ont chassé Dr Cheikh Dieng du Pds. Juste avant les élections législatives, c’est l’ancien président du groupe parlementaire du Pds et ses alliées qui ont fait défection. Cheikh Mbacké Dolly a rejoint Bby alors qu’il a été déjà investi par le Pds et sa coalition, Wallu.

