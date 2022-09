Sommet prévu au Pays-Bas en septembre : Macky reçoit le Dg du global center on adaptation - adakar.com

Diplomatie Sommet prévu au Pays-Bas en septembre : Macky reçoit le Dg du global center on adaptation Publié le jeudi 1 septembre 2022

© aDakar.com par DR

Arrivée du président Macky Sall à Bamako

Bamako, le 15 août 2022 - Le président sénégalais, Macky Sall est arrivé, ce lundi 15 août 2022, à Bamako pour une visite officielle.

Le chef de l’Etat a eu une journée très chargée en audience ce mercredi. En effet, après le représentant du bureau des Nations-Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et la directrice des programmes de la Fnondation Susan Thompson Buffett, le Président Macky Sall a reçu le Directeur général du Global center on adaptation au Palais de la République.







Selon la Rts qui rapporte l’information, cette dernière rencontre du président de la République est en prélude au sommet prévu le 5 septembre 2022 à Rotterdam (Pays-Bas). Ici, il sera question de mobiliser la communauté internationale pour le financement du programme d'accélération de l'adaptation climatique en Afrique, ajoute la source.