Grève à la Sen'Eau : Trois syndicats se démarquent de l'intersyndicale Publié le jeudi 1 septembre 2022

Trois des sept syndicats affiliés à l’intersyndicale de la Sen’Eau ont fait scission. Ces délégués ne sont pas convaincus de la manière de faire des délégués. « Nous sommes à 15 jours de grève sans le mouvement ne se ressente chez les populations » a regretté Baba Ngom sur la Rfm.



Ces 3 syndicats sont optimistes sur le planning de structuration de la Sen’Eau. Baba Ngom rappelle des avantages obtenus depuis l’installation de l’opérateur. En effet, les primes des fêtes de la korité et de la Tabaski sont maintenant non remboursables au sein de l’entreprise.



Des efforts assez illustratifs. Pour ces trois syndicats, l’entreprise finira par améliorer leurs conditions de vie et de travail. « La Sen’Eau est déjà dans la voie » a dit Baba Ngom.