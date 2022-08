UEMOA: le ‘’Programme Régional Formation Professionnelle’’ sera lancé jeudi à Ouagadougou - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie UEMOA: le ‘’Programme Régional Formation Professionnelle’’ sera lancé jeudi à Ouagadougou Publié le mercredi 31 aout 2022 | aDakar.com

© Autre presse par DR

UEMOA : l`inflation à 4,3% annonce des défis pour les acteurs du secteur financier

Tweet

La Commission de l’Union Economique et monétaire ouest africaine ( UEMOA) procédera le jeudi 1er septembre prochain à Ouagadougou au Burkina-Faso, au lancement officiel du Programme Régional Formation Professionnelle ( PROFOR), rapporte un communiqué diffusé, ce mercredi, par l'institution.



Selon ce communiqué, cette cérémonie qui sera co-présidée par le Président de la Commission de l’UEMOA et par le chef de la coopération internationale du bureau de la coopération Suisse à Ouagadougou, vise à marquer le démarrage officiel des activités du PROFOR et à informer tous les acteurs concernés par ce projet.



Par ailleurs, ce programme a pour objectif de promouvoir à l’échelle régionale des dispositifs de formation professionnelle efficients et adaptés aux économies des Etats de l’UEMOA et du Tchad, pourvoyeurs d’emplois décents et durables aux jeunes des deux sexes.



La Commission de l’UEMOA et la coopération Suisse ont signé le 03 décembre 2020, une convention de financement pour la mise en œuvre du Programme régional pour la formation professionnelle ( PROFOR) d’un montant de 4,5 milliards FCFA pour une première phase de quatre années .





L.Barro