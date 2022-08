Le PDS d’Abdoulaye Wade perd Cheikh Dieng - adakar.com

News Politique Article Politique Le PDS d’Abdoulaye Wade perd Cheikh Dieng Publié le mercredi 31 aout 2022 | senenews.com

© Autre presse par DR

Sénégal: Abdoulaye Wade devrait bien faire le déplacement pour voter

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) vient de perdre Cheikh Dieng. Le responsable politique a décidé de reprendre ses baluchons. Autrement dit, il a démissionné de toutes ses responsabilités électives et nominatives et de militant du parti, le Pds.



« Monsieur le Président, frère secrétaire général national du Pds, l’objet de la présente est de vous informer de ma décision de démissionner de toutes mes responsabilités électives et nominatives et de militant du parti, le Pds. Ma démission fait suite aux profondes divergences intervenues avec Monsieur Karim Wade à qui vous avez confié les responsabilités de la gestion du parti, notamment sur les options stratégiques pour le parti lors de ces deux précédentes élections et la démarche opérationnelle pour la prochaine élection présidentielle de 2024.



Ces divergences n’ont cependant pas entamé mon engagement pour une large victoire de l’inter-coalition Yewwi/Wallu dans ma commune et le département de Pikine. Ce défi qui répondait en effet à une attente forte des populations, était au-dessus de toute autre considération.



Toutefois, mon option demeure pour une alternance véritable à l’échéance de 2024, avec une opposition forte et déterminée, à l’exclusion de tout compromis avec le Pouvoir du Président Macky Sall qui a fini de montrer ses limites objectives dans sa capacité à prendre en charge la commande urgente des populations sénégalaises. Pour cela, l’échéance ne pourrait être différée pour marquer le point de départ de cette perspective, encore moins faire l’objet de compromis politiques.



C’est pourquoi, il est de notre responsabilité de poursuivre résolument notre engagement politique dans un autre cadre qui nous semble plus adéquat pour répondre à la demande urgente et légitime du peuple sénégalais pour un mieux-être, dans une société de droit, de solidarité, d’équité, de justice sociales et de progrès économique.



Je vous remercie de m’avoir accordé le privilège d’une grande complicité intellectuelle depuis notre première rencontre pour des motifs professionnels; laquelle complicité s’est par la suite prolongée par la confiance que vous m’avez accordée à travers une écoute attentive et des responsabilités que vous avez bien voulu me confier dans la gestion de l’Etat et du Parti, et que j’ai toujours assumées avec loyauté et dévouement.



Je vous témoigne de ma profonde gratitude pour toutes ces années riches d’enseignements que j’ai passées à vos côtés, dans la solennité de l’espace présidentiel ou l’intimité de votre domicile, pour servir loyalement le Sénégal ou œuvrer pour le rayonnement de mon ex-parti, le Pds.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma très considération. respectueuse« .