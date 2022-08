Guy Marius Sagna hausse le ton : « Pour qui se prend SUEZ la française » - adakar.com

Guy Marius Sagna, activiste

Le leader du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine Frapp Guy Marius Sagna ne comprend pas le: attitude de l’entreprise française Suez qui a décidé de ponctionner le salaire de ses travailleurs.



Sur Facebook, le député nouvellement élu d’informer : « j’étais à la manifestation des travailleurs de Sen’Eau ce matin ». Avant de s’interroger : « pour qui se prend SUEZ la française pour couper les salaires des travailleurs sénégalais en grève contre sa politique d’apartheid social, raciste ? »



L’Activiste de révéler : « Des travailleurs en cette période de cherté extrême des prix des denrées de première nécessité et de veille de la rentrée scolaire ont été payés 15.000 FCFA, 17.000 FCFA, 20.000 FCFA. »



« Des travailleurs ont vu leur salaire ponctionné de plus de 300.000 FCFA par Suez la française sous le regard complice du gouvernement du président Macky Sall. Suez vole les Sénégalais. Suez sert de l’eau de mauvaise qualité. Suez sert de l’eau en quantité insuffisante. Suez exploite, et veut humilier les travailleurs », a lâché Guy Marius Sagna.



« Pour qui se prend Suez ? Où se croit Suez ? », demande-t-il, avant d’ajouter : « Au lieu d’aller jouer les médiateurs hypocrites entre le brave Etat Malien et le néocolonialiste Etat français, le gouvernement sénégalais devrait demander à Suez d’arrêter avant que nous sénégalais nous lui montrions qu’ici c’est Afrique, Sénégal. »