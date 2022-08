Magal Touba 2022 : Les recommandations de Serigne Mountakha aux fidèles - adakar.com

Magal Touba 2022 : Les recommandations de Serigne Mountakha aux fidèles Publié le mercredi 31 aout 2022 | senenews.com

Le président Macky Sall reçu par le Khalife général des mourides

Touba, le 18 septembre 2021 - Le président de la République, Macky Sall, a été reçu, ce samedi 18 septembre 2021, par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Tweet

En prélude du grand Magal de Touba, le patriarche de Darou Minane s’est adressé hier lundi aux fidèles talibés. Dans sa déclaration, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a conseillé aux fidèles le récital du Saint-Coran pour accueillir les « talibés » et préparer l’événement.



« Du fait que les mourides n’ont aucune activité, aucun événement plus grand et plus important que le grand Magal de Touba, je vous exhorte à préparer et accueillir de plus belle manière cet événement religieux en procédant au récital du Saint-Coran qui était la principale occupation de Serigne Touba. Je recommande à chacun de vous de le faire lui même s’il le peut ou, dans le cas contraire, de le faire faire moyennant un geste symbolique qui fera du plaisir à ceux qui vont réciter « , a recommandé le khalife général des mourides.



Et d’ailleurs dans son speech, le guide religieux a demandé aux disciples de faire des « berndéles » aux pèlerins durant le grand Magal. Dans le même sillage, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a insisté sur le comportement que doivent avoir ceux qui vivent dans la cité religieuse de Touba avant de formuler des prières à l’endroit du pays.