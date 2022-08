Barthélémy Dias, Pape Diop et Mimi Touré : Qui pour le perchoir de l’assemblée nationale ? - adakar.com

Barthélémy Dias, Pape Diop et Mimi Touré : Qui pour le perchoir de l'assemblée nationale ? Publié le mercredi 31 aout 2022 | senenews.com

La page des élections législatives est tournée au Sénégal. En effet, la quatorzième législature sera installée le 12 septembre 2022. Présentement, les spéculations et les rumeurs sur le profil de la personne qui doit diriger l’hémicycle occupent la scène politique. Parmi les noms cités avec le plus d’insistance pour occuper le perchoir de l’assemblée, Barthélémy Dias, Pape Diop et Mimi Touré viennent en premier.



Ces profils, sont-ils aptes à diriger la présidence de l’Assemblée nationale ? Les Sénégalais croisés par SeneNews ont donné leur avis sur le profil de celui-ci qui doit être au perchoir.