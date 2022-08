Présidentielle : Amadou Ly d’Akilée candidat - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle : Amadou Ly d’Akilée candidat Publié le mercredi 31 aout 2022 | Rewmi

© Autre presse par DR

Amadou Ly d’Akilée candidat

Tweet

Une autre candidature pour la Présidentielle. Amadou Ly, Directeur général de la société Akilée a déclaré sa candidature pour la présidentielle de 2024. Il a transformé son mouvement qui est sorti 2ème lors des dernières élections locales à Keur Massar Sud en parti politique. Et pour ce faire, Amadou Ly a mis en place un concept nouveau :«Yessal en marche».



D’emblée, il a tenu à préciser que ce n’est pas des avantages et des privilèges qui l’ont poussé à faire la politique. «C’est tout simplement la marche du pays qui ne nous plait pas et nous avons le background, la vision, l’expertise et l’expérience de mener ce pays à bon port», précise-t-il.





Et pour ce faire, il a décidé de ramper et non de brûler les étapes. «Je préfère aller à la base pour jeter les fondements de ce projet dénommé ‘’Yessal en marche’’. Nous comptons tout changer : le système, l’éducation… C’est un modèle économique que nous allons proposer à la population.



Tout ce qu’on veut faire se résume dans le patronyme en wolof (Yessal). Tout doit changer dans ce pays,» précise le patron de Akilée



«Notre ambition, c’est de fonder un Etat stratège et entrepreneur. Un président ambitieux crée et accompagne ses champions», fait savoir Amadou Ly. Après avoir décliné ses projets dans l’éducation, l’agriculture, l’entreprenariat…., le patron de Akilée assure et rassure: «Notre concept, c’est ‘’Digué Jeffé’’. Nous vous demandons loyauté et sérieux…».