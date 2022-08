L’ancien président de l’URSS Mikhaïl Gorbatchev est mort - adakar.com

Publié le mardi 30 aout 2022 | RFI

© Autre presse par DR

L`ancien président de l`URSS Mikhaïl Gorbatchev est mort

L'ancien président de l'URSS Mikhaïl Gorbatchev est décédé à l'âge de 91 ans, ont annoncé ce mardi les agences de presse russes citant des responsables de l'hôpital.



Figure politique majeure du XXe siècle, Mikhaïl Gorbatchev est décédé ce mardi 30 août à l’âge de 91 ans. « Aujourd'hui dans la soirée (mardi), après une longue maladie grave, Mikhaïl Sergueïvitch Gorbatchev est décédé », a indiqué l'Hôpital clinique centrale (TSKB) dépendant de la présidence russe.



Dernier secrétaire général du comité central de l’URSS, puis premier et dernier président de l’URSS, il aura passé six ans au Kremlin, de 1985 à 1991. Six ans, durant lesquels la face de son pays et d’une bonne partie de l’Europe s’est trouvée profondément bouleversée. Vu en Occident comme un réformateur ayant rendu aux Soviétiques leurs libertés, Gorbatchev est resté jusqu'à sa disparition une figure très controversée en Russie, où beaucoup le considèrent, avant tout, comme le fossoyeur de l’URSS.