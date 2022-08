Blocage de l’achat de crédit dans son application : Wave saisit les juridictions compétentes - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Blocage de l’achat de crédit dans son application : Wave saisit les juridictions compétentes Publié le mardi 30 aout 2022 | www.socialnetlink.org

© Autre presse par DR

La concurrence est rude entre Orange Money et Wave

Tweet

Wave a décidé de saisir les juridictions compétentes pour tirer au claire le blocage de l’achat de crédit ( orange et Free) au niveau de son application. Une déclaration faite par Gnagna Koné, Directrice des RP de Wave dans un entretien avec nos confrères de l’Observateur.



La bataille pour l’occupation de la première place du Mobile Money au Sénégal bat son plein. Au moment où la tornade bleue a démarré ses activités en force, elle vient d’être secouée par ses concurrents qui ne veulent plus coopérer. En effet, depuis quelques mois, Free Sénégal a catégorisent bloqué l’achat de crédit à partir de l’application de Wave. Idem pour Orange.



Face à cette situation, Wave ne compte pas baisser les bras. D’après Gnagna Koné, Directrice des RP , Wave avait véritablement enlevé une grande épine du pied aux utilisateurs en leur permettant d’acheter, très facilement, du crédit téléphonique quel que soit leur opérateur.



«Aujourd’hui, nous disposons de contrats de partenariat avec tous les opérateurs de télécommunications pour permettre à nos clients d’acheter du crédit téléphonique via l’application Wave. Cependant, force est de constater que certains opérateurs téléphoniques usent de subterfuges pour ne pas appliquer ces contrats nous liant, et ceci pourrait s’expliquer par une volonté de mettre en avant leur propre produit mobile money au détriment de Wave» se désole Gnagna.



Elle ajoute : «Toutefois, la réglementation est claire, et nous avons donc saisi les autorités compétentes à ce sujet. Nous suivons les procédures légales et comptons sur l’action des régulateurs et des autorités afin que nos clients puissent très prochainement, acheter de nouveau du crédit téléphonique, à partir de l’application Wave, quel que soit leur opérateur téléphonique. Je profite de l’occasion pour encore une fois nous excuser auprès de nos clients pour les désagréments occasionnés et qui sont indépendants de notre volonté.»



Évoquant les quelques cas d’escroquerie notés au sein du réseau de Wave, la directrice des RP se veut claire. «Nous disposons d’une infrastructure sûre, solide et qui répond à toutes les normes de sécurité internationales des services financiers digitaux. Cependant, comme dans tous les domaines, il arrive que nos utilisateurs soient victimes d’escroquerie. Les imposteurs sont très créatifs pour soutirer le code secret ou le code de validation des comptes aux utilisateurs. Nous invitons encore une fois les utilisateurs à la vigilance et à ne partager leur code avec personne. Pour tout renseignement ou clarification en cas de doute, ils peuvent toujours appeler gratuitement notre service client au 200600.»