Saisie de chanvre indien : Les gendarmes trouvent 125 kg dans une ambulance Publié le mardi 30 aout 2022

Le chauffeur d’une ambulance appartenant au poste de santé de Colobane a été arrêté ce lundi avec 125 kg de chanvre indien. Un fait invraisemblable !



Par Ousmane SOW – Quelle mouche a piqué le chauffeur de l’ambulance du poste de santé de Colobane ? Il utilisait ce véhicule dédié évidemment au transport de malades pour faire du trafic de drogue. Il a été arrêté ce lundi par la gendarmerie avec 125 kg de chanvre. En partance pour Dakar, le chauffeur, placé en garde à vue à la brigade de Kalifourou, a fait le chargement à Madina Wandifa, dans le département de Bounkiling, situé dans région de Sédhiou. Evidemment, les gendarmes de la brigade territoriale de Kalifourou ont trouvé à l’intérieur du véhicule, quatre sacs remplis de chanvre indien, selon la Division communication et relations publiques de la Gendarmerie nationale, qui a mis en ligne une vidéo sur son compte twitter. Coup de chance ? Ou Fruit d’une longue opération de filature ? Car, ces moyens de transport ne sont pas souvent fouillés…

Pour l’instant, l’ambulance du poste de santé de Colobane est stationnée à Kalifourou, situé dans la région de Kolda. Il y a quelques jours, les brigades de gendarmerie de Joal et Saraya avaient saisi aussi plus de 190 kg de chanvre indien et de la cocaïne.