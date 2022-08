Podor : Dias «recrute» dans la jeunesse Benno - adakar.com

Macky a intérêt à surveiller ses troupes dans le Nord. Pour cause, la frustration gagne du terrain dans la majorité présidentielle dans cette partie du pays. L’on indique que de jeunes frustrés de Podor seraient reçus par le maire Barthélémy Dias. Il s’agit de jeunes des communes de Guédé village, Fanaye et ceux de Podor.



Leur rencontre avec Dias-fils, selon notre source, a porté sur les maux auxquels les populations de la localité sont confrontées. Ils ont pu s’entretenir, durant de longues heures, avec le maire de Dakar sur la lancinante question du chômage des jeunes, du manque d’emploi, de la situation des étudiants, de la situation agricole dans le nord du pays…





Barthélemy Dias a promis de les accompagner en les aidant à trouver les moyens nécessaires à la solution de leurs préoccupations. D’ailleurs, d’autres sources ajoutent que ces jeunes de Podor n’ont pas seulement rencontré le maire de Dakar, ils se sont également entretenus avec l’activiste-député Guy Marius Sagna. «Une déclaration ou un point de presse pour s’exprimer sur le sujet et pour mettre la pression sur les responsables locaux de la majorité présidentielle à Podor est à l’ordre du jour», souffle la source.