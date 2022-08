Réunir la famille libérale et raffermir les liens avec Touba : Pourquoi Idrissa Seck est pressenti comme Premier Ministre - adakar.com

Idrissa Seck

Supprimé au lendemain de la réélection de Macky Sall, en février 2019, le poste de Premier ministre est en passe de revenir en surface avec la prochaine nomination au poste d'un chef du gouvernement de la République du Sénégal. Reste à savoir qui va hériter du poste ? Parmi les potentiels figures politiques il y a la bête politique Idrissa Seck qui est le mieux placé parmi les pressentis. Abdoulaye Daouda Diallo et Antoine Félix Abdoulaye Diome et Amadou Bâ sont en ligne de mire aussi. Tribune



Après une vacance de poste de décembre à aujourd'hui, le futur Premier ministre est attendu de nomination. Depuis trois ans, le Président de la République, Macky Sall, gouverne seul en mode fast-track sans Chef de gouvernement.



Dans sa démarche solitaire, il a ressenti le besoin de faire revenir ce poste et a introduit une loi en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale pour reprendre le poste. Dans les jours à venir, avant ou après l'installation du bureau de l'Assemblée nationale, on s'attend à voir une des figures politiques célèbres du pays assumer cette charge. Pour le moment des noms circulent et on spécule sur le prochain occupant virtuel du fauteuil de Pm.



Certains ont même avancé celui d'Idrissa Seck qui serait le mieux indiqué pour ce poste stratégique. Abdoulaye Daouda Diallo, Antoine Diome, Amadou Bâ des apéristes de la première heure sont en embuscades sinon de potentiels candidats en ligne de mire.



L'ancien maire de Thiès, s'il est confirmé par son pacte du buru ak soow est le plus près de gagner la confiance du chef de l'État pour succéder à Boune Abdallah Dionne dernier Pm connu sous l'ère Macky.



En tant que nouveau Premier ministre du gouvernement Dit aura plus de marges que lorsqu'il était confiné au Conseil économique, social et environnemental. Pour rappel il a succédé à la présidence de cette institution Madame Aminata Touré qui serait elle choisie pour occuper le perchoir.



Selon des indiscrétions, la nomination d'Idy à la Primature aurait été même actée depuis le 26 août dernier. La source indique que cette nomination viserait à : d'abord accomplir la mission des retrouvailles de la famille libérale, si l'on sait qu'Idrissa Seck n'a fait l'objet d'aucune critique de la part des libéraux quand il a été nommé à la présidence du Conseil économique, social et environnemental en remplacement de Aminata Touré. Celle-ci compte rejoindre le perchoir à l'Assemblée nationale.



Quant au nouvel allié de Macky Sall, Pape Diop, il est aussi pressenti pour diriger le Haut conseil des collectivités territoriales.



Le seul grand perdant est Amadou Bâ. Ce dernier risque de claquer la porte s'il n'est pas nommé à un poste digne de son rang. Dans tous les cas, les Sénégalais seront édifiés dans les prochains jours. Wait and see



