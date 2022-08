Semaine africaine du climat: «les 100 millions de dollars par an ne sont plus d’actualité» - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Semaine africaine du climat: «les 100 millions de dollars par an ne sont plus d’actualité» Publié le mardi 30 aout 2022 | RFI

© RFI par DR

Un bovin qui souffre des effets de la sécheresse, en Éthiopie

Tweet

Environ 1500 experts, dirigeants et représentants de la société civile prennent part à ce rendez-vous clé, à trois mois de la COP 27 en Égypte.



Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma



« Les pays africains sont régulièrement frappés par des cyclones meurtriers. La montée du niveau de la mer menace des mégalopoles », a rappelé le président gabonais, Ali Bongo, s’adressant aux participants à la rencontre de Libreville.



Son ministre des Eaux et Forêts, Lee White, a été plus alarmant. « En Afrique, le changement climatique est une question de vie et de mort. Et si l'on n'arrive pas à freiner ce problème, dans 30 à 40 ans, le continent sera complètement déstabilisé. »