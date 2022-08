Magal Touba 2022: La date officielle connue - adakar.com

Magal Touba 2022: La date officielle connue Publié le mardi 30 aout 2022

Ce n’est plus un suspense pour les mourides, la date de la célébration de l’exil de Cheikh Amadou Bamba est dévoilé. Ce sera donc le jeudi 15 septembre 2022, date du Grand Magal de Touba. Scrutée, la lune est apparue, en ce dimanche 28 août 2022.

Le Grand Magal de Touba coïncidera cette année avec le 15 septembre prochain. Cet événement religieux va rassemblé des milliers de pèlerins dans la ville sainte. Tous vont commémorer l’exil de Cheikh Amadou Bamba par les autorités coloniales françaises.





Depuis plus d’une dizaine d’années cet événement est devenu incontournable au Sénégal et attire des centaines de milliers de pèlerins venant du monde entier .