News Politique Article Politique Il y a 6 ans, Sonko fut radié de la fonction publique Publié le mardi 30 aout 2022 | Rewmi

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko en campagne à Kaolack

Le 29 Août 2016, le président Macky Sall signait le décret de radiation de la fonction publique de l’inspecteur des impôts Ousmane SONKO.



Voilà donc 6 ans que celui qui porte aujourd’hui l’espoir de la jeunesse sénégalaise pour un idéal de progrès et de justice sociale et économique était soustrait de la Fonction publique.









Le seul tort de l’auteur de « Solutions« , Ousmane Sonko a été de dénoncer la gestion calamiteuse des affaires publique par le régime du président Macky Sall. Pour lui, ceux qui disent que le pays est sur la voie de l’émergence ont tort car 70% des retombées économiques tirées de nos ressources sont encore au profit de l’étranger.



« L’émergence ne saurait se justifier par la construction de trois immeubles à Diamniadio » dira-t-il.



L’ancien fonctionnaire de l’Etat de déplorer les « paroles démagogiques » du régime et de rappeler le rôle principal de l’opposition qui est, selon lui, « de signaler les trains qui n’arrivent pas à l’heure».





Il regrettera, par ailleurs, l’incapacité pour l’Assemblée Nationale de mettre en place une commission d’enquête parlementaire pour fouiller dans cette affaire Franck Timis dans lequel est impliqué le petit frère du chef de l’Etat, Aliou Sall.



Radié, injustement selon certains, par Macky Sall, Ousmane Sonko a été dignement élu représentant du peuple à l’Assemblée nationale lors des élections législatives du 30 juillet 2017.